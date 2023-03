Juventus | Sacchi | ' Non mi sorprenderei se la storia con Conte ricominciasse'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blissett1958 : @MemoriesMilan Ad oggi negli ultimi tre Campionati: Napoli 227, Inter 225, Milan 213, Juventus 204... #PioliOut con… - Tutto_CalcioNew : Arrigo #Sacchi si sofferma sul futuro di #Conte #tuttocalcionews #calcio - misorecordsuk : Arrigo Sacchi: 'Conte alla Juve farebbe la differenza più che all'Inter' #Juve #Juventus - dariodigennaro : #ItaliaInghilterra sarà la prima partita dopo 29 anni senza giocatori della #Juventus, né in campo né in panchina F… -

Arrigoha parlato del possibile ritorno di Conte alla'Antonio Conte è uno che fa la differenza, ti fa vincere gli scudetti. Logico che le grandi società si mettano in fila per lui'. ...Una circostanza che non si ripeteva dal '94 quando,ct, gli azzurri affrontarono l' Estonia senza bianconeri in campo. Al di là delle scelte di Mancini, è singolare come proprio in questo ...Il nome di Conte è stato subito accostato verso un ritorno in Serie A con Inter,, Roma e ... paragonandolo a: 'I club della Premier League che fino a due anni fa avrebbero avviato una ...

Sacchi: "Conte Si troverebbe meglio alla Juve, ci ha passato una vita" Tutto Juve

Nel 1989-90 il Milan di Sacchi si confermò campione d'Europa e chiuse la stagione dopo aver disputato 54 partite: 34 di campionato, 9 in Coppa dei Campioni, 8 di Coppa Italia (persa in finale con la ...