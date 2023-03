"Gina Lollobrigida e non paga i figli": una brutta storia di soldi (Di giovedì 30 marzo 2023) Non c'è pace per Andrea Piazzolla, ex-factotum di Gina Lollobrigida. Un altro caso giudiziario lo coinvolge, ma stavolta l'ex-diva non c'entra nulla. Piazzolla, infatti, è stato portato davanti ai giudici del tribunale penale di Roma dalla signora Sara Urriera, madre del figlio di 14 anni che è stato riconosciuto soltano nel 2021. La loro relazione cominciò nel 2008, i due si conobbero nella gelateria in cui Piazzolla lavorava. Secondo ciò che la Urriera ha rivelato in un'intervist a Repubblica, l'uomo la frequentò assiduamente, fino a portarla anche in casa della Lollo, per poi abbandonarla quando seppe che era incinta. La donna, però, agì legalmente e lo inchiodò alle sue responsabilità grazie ad un test del DNA, che lo identificò come padre biologico ufficiale. Una situazione grottesca, in cui Piazzolla conobbe il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Non c'è pace per Andrea Piazzolla, ex-factotum di. Un altro caso giudiziario lo coinvolge, ma stavolta l'ex-diva non c'entra nulla. Piazzolla, infatti, è stato portato davanti ai giudici del tribunale penale di Roma dalla signora Sara Urriera, madre delo di 14 anni che è stato riconosciuto soltano nel 2021. La loro relazione cominciò nel 2008, i due si conobbero nella gelateria in cui Piazzolla lavorava. Secondo ciò che la Urriera ha rivelato in un'intervist a Repubblica, l'uomo la frequentò assiduamente, fino a portarla anche in casa della Lollo, per poi abbandonarla quando seppe che era incinta. La donna, però, agì legalmente e lo inchiodò alle sue responsabilità grazie ad un test del DNA, che lo identificò come padre biologico ufficiale. Una situazione grottesca, in cui Piazzolla conobbe il ...

