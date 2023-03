Francia, manifestanti in coma dopo gli scontri a Sainte-Soline con la polizia: le famiglie denunciano per tentato omicidio. Indaga il Difensore dei diritti (Di giovedì 30 marzo 2023) Risultano ancora in coma i manifestanti francesi gravemente feriti lo scorso sabato, 25 marzo, durante i violenti scontri con le forze dell’ordine nella protesta contro la costruzione di un mega bacino idrico a Sainte-Soline. Considerata «la gravità delle ferite riportate» da Michael e Serge, rispettivamente di 34 e 32 anni, ora a intervenire è il Difensore dei diritti francese, l’organo indipendente incaricato di vegliare sul rispetto dei principi fondamentali della République. Mentre le famiglie dei due giovani, attualmente in prognosi riservata, hanno sporto denuncia per «tentato omicidio», l’inchiesta del Difensore dei diritti punta a determinare «le circostanze in cui sono state ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Risultano ancora infrancesi gravemente feriti lo scorso sabato, 25 marzo, durante i violenticon le forze dell’ordine nella protesta contro la costruzione di un mega bacino idrico a. Considerata «la gravità delle ferite riportate» da Michael e Serge, rispettivamente di 34 e 32 anni, ora a intervenire è ildeifrancese, l’organo indipendente incaricato di vegliare sul rispetto dei principi fondamentali della République. Mentre ledei due giovani, attualmente in prognosi riservata, hanno sporto denuncia per «», l’inchiesta deldeipunta a determinare «le circostanze in cui sono state ...

