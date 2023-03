Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l… - putino : Aspettavate una escalation? Ecco questa è una escalation. L'FSB ha annunciato la detenzione a Ekaterinburg di Evan… - martaottaviani : Leggo i pezzi di Evan Gershkovich da anni. È un collega serio, preparato, rigoroso. Solo una dittatura criminale pu… - FabbFR2019 : RT @MarcoFattorini: Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, in Russia, dall'Fsb con l'acc… - salvatore_irato : RT @_Nico_Piro_: Solidarietà a Evan Gershkovich del @WSJ A prescindere dal drammatico caso personale, mosse del genere (assieme alla famig… -

È accusato di spionaggio e adesso è rinchiuso in un carcere russo . Il Wall Street Journal è 'profondamente preoccupato' per la sorte del suo corrispondenteche, come fanno sapere i servizi di sicurezza interni della Federazione ( Fsb ) citati da Interfax , è stato fermato a causa delle 'attività illegali' che stava svolgendo nel Paese. ...Il tribunale Lefortovo di Mosca ha convalidato l'arresto del giornalista statunitense del Wall Street Journal ,, accusato di spionaggio. L'Fsb, il servizio di intelligence russo, ha fatto sapere che Gershkovic "su istruzioni degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle ...Almeno due mesi di arresto per il giornalista Usa,, arrestato questa mattina a Mosca, e accusato dall'Intelligence russa di raccogliere informazioni per il governo americano riguardo a un complesso militare - industriale nella città ...

Evan Gershkovich, arrestato in Russia il giornalista del Wall Street Journal Corriere della Sera

In a potential escalation of Moscow's diplomatic feud with Washington, Russia's FSB security service arrested an American reporter for The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, on suspicion of spying ...Russia's top security agency arrested an American reporter for the Wall Street Journal on espionage charges, the first time a US correspondent was put behind bars on spying accusations ...