Chelsea | accusa per Abramovich | «Finanziava il Vitesse»

(Di giovedì 30 marzo 2023) Roman, ex proprietario del, è statoto di aver finanziato segretamente ilSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del The Guardian, Romansarebbe statoto di aver finanziato segretamente ilquando era proprietario del. Il club olandese era stato infatti una delle mete principali per i giovani dei Blues chiamati a fare esperienza. Oltre a diversi giocatori come Matic e Mount, sarebbero stati versati almeno 117 milioni di euro nelle casse della squadra giallonera per questo servizio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

