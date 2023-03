Zaccheroni | sciolta la prognosi | fra due mesi via alla riabilitazione

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Un mese e mezzo dopo l'incidente domestico e del trauma cranico che aveva reso necessario un intervento per ridurre l'ematoma, i sanitari del reparto di medicina riabilitativo dell'ospedale Marconi di ...

