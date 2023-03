SI L’entourage di Bastoni spinge per l’addio a zero: il giocatore vuole il rinnovo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Bastoni vuole il rinnovo con l’Inter Alessandro Bastoni vuole solo l’Inter. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il difensore nerazzurro con il contratto in scadenza nel 2024, vorrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra nonostante il suo entourage spinge per un addio a parametro zero. “Il centrale classe ’99 vede solo nerazzurro nel suo futuro: il suo entourage, capitanato da Tullio Tinti, spinge per portare il giocatore a parametro zero l’anno prossimo, ma Bastoni vuole il rinnovo di contratto con l’Inter, con consistente aumento. Al momento l’ex Atalanta e Parma prende circa 3,5 milioni all’anno, l’obiettivo del calciatore sarebbe quello di arrivare ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 29 marzo 2023)ilcon l’Inter Alessandrosolo l’Inter. Secondo quanto riferito da Sportitalia, il difensore nerazzurro con il contratto in scadenza nel 2024, vorrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra nonostante il suo entourageper un addio a parametro. “Il centrale classe ’99 vede solo nerazzurro nel suo futuro: il suo entourage, capitanato da Tullio Tinti,per portare ila parametrol’anno prossimo, maildi contratto con l’Inter, con consistente aumento. Al momento l’ex Atalanta e Parma prende circa 3,5 milioni all’anno, l’obiettivo del calciatore sarebbe quello di arrivare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ferrantelli94 : RT @GianmarcoDaria: ???? L’ entourage, capitanato da Tinti, spinge per portare Bastoni via a parametro zero l'anno prossimo, ma lui vuole il… - infoitsport : SI - Bastoni in controtendenza: l'entourage spinge per l'addio a zero, ma lui ha un'idea differente - FcInterNewsit : SI - Bastoni in controtendenza: l'entourage spinge per l'addio a zero, ma lui ha un'idea differente - GianmarcoDaria : ???? L’ entourage, capitanato da Tinti, spinge per portare Bastoni via a parametro zero l'anno prossimo, ma lui vuole… -

Inter, messaggio a Bastoni: no a nuovi 'casi Skriniar' ... è l'epilogo di questo nuovo faccia a faccia tra Bastoni e l'Inter, ma questa volta a parti invertite: il club di viale della liberazione propone un rinnovo a 4,5 milioni a stagione, l'entourage del ... Tripla firma in arrivo all'Inter. Ma c'è l'ombra di uno Skriniar bis Alessandro Bastoni - Calciomercato.itLa forbice tra domanda e offerta al momento rimane però ampia, con l'entourage del classe '99 che ha avanzerebbe una richiesta oltre i 5 milioni di euro all'anno ... Lukaku e 20 milioni per l'Inter: doppia firma dalla Champions ...Inzaghi come Bastoni, corteggiato da tempo dalle big di Premier League. L'Inter però vuole blindare assolutamente il difensore della Nazionale azzurra e sta cercando di trovare con il suo entourage ... ... è'epilogo di questo nuovo faccia a faccia tra'Inter, ma questa volta a parti invertite: il club di viale della liberazione propone un rinnovo a 4,5 milioni a stagione,del ...Alessandro- Calciomercato.itLa forbice tra domanda e offerta al momento rimane però ampia, condel classe '99 che ha avanzerebbe una richiesta oltre i 5 milioni di euro all'anno ......Inzaghi come, corteggiato da tempo dalle big di Premier League.'Inter però vuole blindare assolutamente il difensore della Nazionale azzurra e sta cercando di trovare con il suo... SI - Bastoni in controtendenza: l'entourage spinge per l'addio a zero, ma lui ha un'idea differente Fcinternews.it