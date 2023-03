Nomine | da Donnarumma a Ferraris | chi sale e chi scende Il mistero Cattaneo e la lotta tra generali per Leonardo

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Mai nella storia recente si era assistito a un tale rumore di fondo, a un chiacchiericcio così costante e convulso come nella recente partita delleper le aziende partecipate. Non è un trend iniziato ieri, perché sui telefoni dei giornalisti hanno iniziato ad arrivare veline già da agosto dello scorso anno. Da quando, cioè, è apparso evidente che il centro-destra avrebbe vinto le elezioni e che avrebbe menato le danze scegliendo i manager da mettere al comando di aziende che valgono in borsa oltre 150 miliardi. Segui su affaritaliani.it

La nomina di Stefano Donnarumma a Enel potrebbe saltare per la legge sulle porte girevoli. E per Giorgia Meloni è un guaio L'Espresso

L'indiscrezione, ...