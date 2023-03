Napoli, da Raspadori a Lozano e Zielinski: le ultime sugli infortunati (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutti i dettagli sulle condizioni fisiche dei calciatori infortunati in casa Napoli. Ecco quando potranno tornare Di seguito il report pubblicato dal Napoli sull’allenamento odierno e il recupero degli infortunati. REPORT – Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da una partita a campo ridotto.Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica. Raspadori ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tutti i dettagli sulle condizioni fisiche dei calciatoriin casa. Ecco quando potranno tornare Di seguito il report pubblicato dalsull’allenamento odierno e il recupero degli. REPORT – Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da una partita a campo ridotto.Successivamente la squadra ha svolto lavoro di forza ed esercitazione tecnico tattica.ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo.e ...

