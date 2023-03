Juventus, Allegri ne recupera tre. Due in dubbio con l’Inter – SM (Di mercoledì 29 marzo 2023) Massimiliano Allegri dopo la notizia su Filip Kostic (vedi QUI), il tecnico bianconero secondo quanto riportato da Sportmediaset intanto oggi ha recuperato altre tre pedine fondamentali. Due in dubbio con l’Inter. CONTRO l’Inter – La Juventus e Massimiliano Allegri torna ad avere a disposizione diversi elementi per la ripresa del campionato. Sabato sera contro il Verona, infatti, ci saranno tre giocatori fermi da diverse settimane come Alex Sandro, Arek Milik e Fabio Miretti. I tre hanno lavorato alla Continassa (dove si è ripresentato anche Bremer) svolgendo l’Intero allenamento con il gruppo. Gli unici dubbi riguardano Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, visto che per Pogba bisognerà attendere ancora un po’. L’esterno ha avuto buone notizie dalla ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 29 marzo 2023) Massimilianodopo la notizia su Filip Kostic (vedi QUI), il tecnico bianconero secondo quanto riportato da Sportmediaset intanto oggi hato altre tre pedine fondamentali. Due incon. CONTRO– Lae Massimilianotorna ad avere a disposizione diversi elementi per la ripresa del campionato. Sabato sera contro il Verona, infatti, ci saranno tre giocatori fermi da diverse settimane come Alex Sandro, Arek Milik e Fabio Miretti. I tre hanno lavorato alla Continassa (dove si è ripresentato anche Bremer) svolgendoo allenamento con il gruppo. Gli unici dubbi riguardano Federico Chiesa e Leonardo Bonucci, visto che per Pogba bisognerà attendere ancora un po’. L’esterno ha avuto buone notizie dalla ...

