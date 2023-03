Anche a Bergamo casi di “truffa del sì”: contratti non richiesti con registrazioni manomesse (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Negli ultimi periodi presso i nostri sportelli, a fronte di accertamenti per contratti disconosciuti, abbiamo verificato presunte ‘truffe del Sì’, con registrazioni taroccate, in risposta a domande che l’operatore telefonico chiede ai fini della registrazione”. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, presenta così quel tipo di truffa che si basa sulla chiamata da parte di un call center – di solito i numeri sono sempre differenti – e l’operatore cerca di persuadere spesso con notevole insistenza, nell’accettare un cambio di piano tariffario telefonico, ma Anche un semplice aggiornamento del piano luce, gas oppure internet. Questo raggiro è chiamato in questo modo perché basterebbe rispondere in modo affermativo ad una domanda da parte dell’operatore, tipo la domanda sull’esattezza di nome e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Negli ultimi periodi presso i nostri sportelli, a fronte di accertamenti perdisconosciuti, abbiamo verificato presunte ‘truffe del Sì’, contaroccate, in risposta a domande che l’operatore telefonico chiede ai fini della registrazione”. Mina Busi, presidente di Adiconsum, presenta così quel tipo diche si basa sulla chiamata da parte di un call center – di solito i numeri sono sempre differenti – e l’operatore cerca di persuadere spesso con notevole insistenza, nell’accettare un cambio di piano tariffario telefonico, maun semplice aggiornamento del piano luce, gas oppure internet. Questo raggiro è chiamato in questo modo perché basterebbe rispondere in modo affermativo ad una domanda da parte dell’operatore, tipo la domanda sull’esattezza di nome e ...

