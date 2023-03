Cospito resta al 41bis: no alla detenzione domiciliare (Di martedì 28 marzo 2023) Alfredo Cospito resta detenuto al 41bis. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta del suo legale di concedergli il differimento pena con la formula della detenzione domiciliare nell'abitazione della sorella. L'anarchico deve quindi restare nel reparto protetto del San Paolo di Milano; è in sciopero della fame ormai da cinque mesi per protestare contro il regime di carcere duro.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/Cospito-resta-al-41bis-no-alla-detenzione-domiciliare 20230327 video 14543321.mp4"/videoNell'ordinanza di rigetto della richiesta dei legali di Cospito si legge che ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 marzo 2023) Alfredodetenuto al. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettando la richiesta del suo legale di concedergli il differimento pena con la formula dellanell'abitazione della sorella. L'anarchico deve quindire nel reparto protetto del San Paolo di Milano; è in sciopero della fame ormai da cinque mesi per protestare contro il regime di carcere duro.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/-al--no-20230327 video 14543321.mp4"/videoNell'ordinanza di rigetto della richiesta dei legali disi legge che ...

