Bologna | i docenti difendono la scelta di negare alla 19enne disabile la Maturità | «Includere significa rispettare i bisogni di ciascuno»

Leggi su open.online

(Di martedì 28 marzo 2023) «Il consiglio di classe non ha negato l’esame distudentessa, ma le ha prospettato di concludere insieme ai compagni di classe il proprio percorso scolastico, conseguendo un attestato di credito formativo, che non solo non preclude la possibilità di accedere al mondo del lavoro, ma favorisce l’inclusione degli alunni con disabilità in percorsi di collocamento mirato». Così il collegio deidel Liceo Sabin diha replicato alle polemiche innescatesi dopo il ritiro, a tre mesi dal termine delle lezioni, di Nina Rosa Sorrentino, la studentessacon sindrome di Down a cui è stata negata la possibilità di sostenere l’esame diperché ritenuta dagli insegnanti un’attività «troppo stressante» per la giovane. Insomma, il collegio dei ...