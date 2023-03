Un dato molto interessante Sondaggione Mentana | chi mette la freccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il sondaggio Emg per Tg La7 di Enricofotografa perfettamente gli equilibri della politica di casa nostra. Il centrodestra è saldamente in testa e resta davanti al centrosinistra. Ma c'è un: il Pd ha consoli, come ha ricorlo stesso, il sorpasso sui Cinque Stelle. Per quanto riguarda i partiti Fratelli d'Italia resta in testa con il 29,6 per cento. Alle spalle del partito di Giorgia Meloni c'è quelli di Elly Schlein che si attesta al 20,4 per cento. In terza posizione e in affanno il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte che raccoglie il 15,6 per cento delle intenzioni di voto. Poi la Lega stabile all'8 per cento e al suo fianco Azione-ItaliaViva sempre all'8 per cento. Poi c'è Forza Italia con il 6,4 per cento. In "zona salvezza" c'è ...