Il gas conclude in crescita (+3%) a 42 euro al Megawattora (Di lunedì 27 marzo 2023) Prezzo del gas in rialzo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso la seduta a 42,5 euro al Megawattora, in aumento del 3,4% rispetto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Prezzo del gas in rialzo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna ad aprile ha chiuso la seduta a 42,5al, in aumento del 3,4% rispetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Il gas conclude in crescita (+3%) a 42 euro al Megawattora: Sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa - LucaDiDon : RT @GSErinnovabili: Il Gse ha ampliato il suo perimetro d’azione con la gestione di Energy and gas release, l’attuazione di importanti mis… - arrigoni_paolo : RT @GSErinnovabili: Il Gse ha ampliato il suo perimetro d’azione con la gestione di Energy and gas release, l’attuazione di importanti mis… - GSErinnovabili : Il Gse ha ampliato il suo perimetro d’azione con la gestione di Energy and gas release, l’attuazione di importanti… -