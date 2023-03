Tumore al cervello asportato a un paziente sveglio e sotto ipnosi (Di domenica 26 marzo 2023) Intervento straordinario a Terni. L'operazione da sveglio è stata necessaria per consentire di verificare se si stesse producendo danni neurologici al giovane paziente Leggi su lanazione (Di domenica 26 marzo 2023) Intervento straordinario a Terni. L'operazione daè stata necessaria per consentire di verificare se si stesse producendo danni neurologici al giovane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AurelianoStingi : Quello che vedete a SX è un cervello con metastasi di colangiocarcinoma (tumore vie biliari). Non c'è bisogno di sp… - leggoit : Paziente sveglio ma sotto #ipnosi: così i medici gli asportano il #tumore al cervello. L'intervento in Umbria - umbriaOn : #Terni: #sveglio e sotto #ipnosi, gli asportano il #tumore al #cervello. È la prima volta in #Umbria… - meredithperrier : star male non è una scelta e non lamentarti di me dicendo che sono pesante perché avessi un tumore al cervello sare… - GinaTaglieri : RT @AurelianoStingi: Quello che vedete a SX è un cervello con metastasi di colangiocarcinoma (tumore vie biliari). Non c'è bisogno di spieg… -