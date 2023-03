Impresa della Gevi Napoli che espugna il campo della Dolomiti Energia Trentino per 87a79 (Di domenica 26 marzo 2023) Grande netto ed importantissimo successo per la Gevi Napoli Basket che espugna il campo della Dolomiti Energia Trentino per 87a79 , nella gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Jordan Howard –come riportta il sito ufficiale del Napoli Basket - è il miglior realizzatore della gara, 28 i suoi punti, ma grande prova di tutti gli azzurri scesi in campo. Coach Pancotto , con Young praticamente out per un virus intestinale, schiera in quintetto Michineau, Howard, Stewart, Wimbush e Williams, Molin risponde con Flaccadori, Lockett, Crawford, Grazulis, Atkins. Parte bene la formazione trentina con i canestri di Grazulis e ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Grande netto ed importantissimo successo per laBasket cheilper, nella gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Jordan Howard –come riportta il sito ufficiale delBasket - è il miglior realizzatoregara, 28 i suoi punti, ma grande prova di tutti gli azzurri scesi in. Coach Pancotto , con Young praticamente out per un virus intestinale, schiera in quintetto Michineau, Howard, Stewart, Wimbush e Williams, Molin risponde con Flaccadori, Lockett, Crawford, Grazulis, Atkins. Parte bene la formazione trentina con i canestri di Grazulis e ...

