Gand-Wevelgem 2023, risultati e classifica: ordine di arrivo, Van Aert lascia la vittoria a Laporte (Di domenica 26 marzo 2023) Wout Van Aert lascia la vittoria della Gand-Wevelgem 2023 al compagno Christophe Laporte, ecco i risultati e la classifica della classica belga che dopo oltre 200 km ha condotto i corridori da Ypres a Wevelgem con diciassette muri da affrontare e non solo, anche diversi tratti in pavé. Una fuga ha caratterizzato larghi tratti di questa corsa, prima a cinque, poi a otto, quindi con quattordici uomini che hanno raggiunto un vantaggio massimo di poco superiore ai tre minuti. Purtroppo, nel gruppone da segnalare la caduta di Filippo Ganna, che deve ritirarsi. Sulle salite decisive arriva l’attacco decisivo di Wout Van Aert, che trascina con sé il compagno in Jumbo Visma Laporte. A quel ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Wout Vanladellaal compagno Christophe, ecco ie ladella classica belga che dopo oltre 200 km ha condotto i corridori da Ypres acon diciassette muri da affrontare e non solo, anche diversi tratti in pavé. Una fuga ha caratterizzato larghi tratti di questa corsa, prima a cinque, poi a otto, quindi con quattordici uomini che hanno raggiunto un vantaggio massimo di poco superiore ai tre minuti. Purtroppo, nel gruppone da segnalare la caduta di Filippo Ganna, che deve ritirarsi. Sulle salite decisive arriva l’attacco decisivo di Wout Van, che trascina con sé il compagno in Jumbo Visma. A quel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #GandWevelgem, #VanAert e #Laporte si giocano la vittoria: due minuti di vantaggio per il duo Jumbo - infoitsport : Gand-Wevelgem 2023: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Ansia #Ganna: cade nella #GandWevelgem ed è costretto al ritiro - Pelamity : Notevole come Wout Van Aert abbia reso i 260 km della Gand-Wevelgem un lungo allenamento in vista del Fiandre, dove… - zeta_reticoli : RT @Eurosport_IT: Bravo, Nicolò! ?????? #EurosportCICLISMO | #GandWevelgem -