William e Kate Middleton, che sarebbero «terrorizzati» da Harry e Meghan Markle. Ecco perché (Di sabato 25 marzo 2023) I principi del Galles temono che qualunque rivelazione sull'incoronazione di Carlo III potrebbe essere utilizzata contro di loro, e si guardano bene dal parlarne con i duchi di Sussex. Una lezione imparata proprio dal nuovo re, sempre prudente quando si tratta di questioni personali, memore del terremoto mediatico che lo investì dopo il divorzio da Lady Diana

