USA e Canada raggiungono un nuovo accordo sull'immigrazione (Di sabato 25 marzo 2023) USA e Canada hanno annunciato un nuovo accordo sull'immigrazione. Tale accordo amplia l'autorità dei due paesi per espellere i richiedenti asilo che attraversano il confine condiviso in punti di ingesso non ufficiali L'accordo è stato criticato dai difensori dei diritti umani.

