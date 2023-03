(Di sabato 25 marzo 2023) Attimi diindurante la gara tra il Cordoba e il Racing de Ferrol , valevole per il campionato di serie C. Dragisa Gudelj, difensore centrale dei padroni di casa è svenuto sul terreno di ...

Paura in Spagna: giocatore crolla all’improvviso in campo, sospesa la partita Corriere dello Sport

È stato invece trasferito all'ospedale universitario Reina Sofía. Dopo la paura vissuta dai giocatori in campo e dai tifosi sugli spalti, la squadra arbitrale ha deciso di rinviare la partita.