LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | ultime prove libere alle 11 10 | poi le qualifiche

(Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHE COS’É LA SPRINT RACE E QUANTI PUNTI ASSEGNA 10.45 Chiaramente sarà un Mondiale completamente diverso rispetto al passato. Sarà come disputare un Campionato e mezzo. La Sprint Race favorisce molto chi parte davanti dopo le, inoltre il degrado delle gomme non sarà un fattore, dunque tutti potranno spingere al massimo. 10.43 Nella Sprint Race si disputerà la metà dei giri rispetto alla gara della domenica. In questo caso, a Portimao, saranno 12 le tornate da affrontare. 10.41 Il vincitore della Sprint Race conquista la bellezza di 12 punti iridati, mentre gli altri due piloti in zona podio portano a casa nell’ordine 9 e 7 punti. La quarta piazza ne assegna 6, poi si scende progressivamente di una lunghezza (5 al 5°, 4 al 6°, 3 al 7°, 2 all’8°) fino alla nona posizione che mette in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ???????? ????????????: ???????????? ???? ?????????? ?????????? ????.???? ?? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????? ???? ?????????????? ? - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - digitalsat_it : Giorno storico per la #MotoGP, a #Portimao la #SprintRace dalle 16 in diretta tv su @SkySport Uno,… - BimbaSte : RT @SkySportMotoGP: ???????? ????????????: ???????????? ???? ?????????? ?????????? ????.???? ?? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????? ???? ?????????????? ? - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: ???????? ????????????: ???????????? ???? ?????????? ?????????? ????.???? ?? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????? ???? ?????????????? ? -

Tuttosu Sky Sport, Sky Sport Uno Latorna in pista su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per la terza e ultima sessione di prove libere , in programma dalle 11.10 alle ...Per seguire la2023 ci sono tre opzioni: Sky (piattaforma satellitare), NowTV e TV8 . Le prime due offrono una direttadei 21 GP della stagione, con approfondimenti continui che partono ...La gara sprint di Portimao instreaming Sabato 25 marzo, in occasione del primo Gran Premio ... l'esordio della Sprint Race sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport, in ...

MotoGP Portogallo 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8) Digital-Sat News

MotoGP di nuovo in pista a Portimao dalle 11.10 per le Libere 3, ultima sessione prima delle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint del pomeriggio e della gara di ...Alle 20 ora italiana (le 19 in Portogallo), poche ore dopo la fine della prima, storica SprintRace, si torna in diretta per commentare quanto successo in pista.