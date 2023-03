Open Arms, difesa Salvini “Emerse ambiguità su operato Ong” (Di venerdì 24 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Conclusa l'udienza del processo Open Arms nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Matteo Salvini è andato via senza rilasciare dichiarazioni ma fonti della difesa del ministro sottolineeano “grande soddisfazione” in quanto “i consulenti dei legali di Salvini hanno documentato con grande precisione come dietro il barcone vi fossero i trafficanti. Non solo. Sono Emerse le molte ambiguità di Open Arms a partire dalle false notizie sulle condizioni del natante con a bordo gli immigrati: non imbarcava acqua e lo scafo non era danneggiato”. “E' stato assolutamente decisivo oggi l'intervento in aula di questi testimoni che hanno evidenziato quello che noi diciamo da tempo – afferma Giulia Bongiorno, legale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Conclusa l'udienza del processonell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Matteoè andato via senza rilasciare dichiarazioni ma fonti delladel ministro sottolineeano “grande soddisfazione” in quanto “i consulenti dei legali dihanno documentato con grande precisione come dietro il barcone vi fossero i trafficanti. Non solo. Sonole moltedia partire dalle false notizie sulle condizioni del natante con a bordo gli immigrati: non imbarcava acqua e lo scafo non era danneggiato”. “E' stato assolutamente decisivo oggi l'intervento in aula di questi testimoni che hanno evidenziato quello che noi diciamo da tempo – afferma Giulia Bongiorno, legale di ...

