La Fed aumenta ancora i tassi | +0 | 25% Ma dopo la grande paura per le banche i rialzi potrebbero presto finire | «Pronti a tutto per proteggere il sistema»

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La Federal Reserve ha deciso oggi, mercoledì 22 marzo, un nuovo aumento deid’interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso di riferimento federale sale così ad un range compreso tra il 4,75 e il 5%. È i livello più alto mai raggiunto dal 2006. Ma nella nota di accompagnamento della decisione, la banca centrale americana sembra indicare al contempo che la stagione deipotrebbegiungere al termine. «Il Comitato monitorerà attentamente le informazioni in arrivo e ne valuterà le implicazioni per la politica monetaria», si legge nello statement relativo alla decisione di alzare idello 0,25%, dove la Fed anticipa anche che «un certo accomodamento potrebbe essere appropriato allo scopo di raggiungere una posizione di politica monetaria sufficientemente restrittiva da far tornare ...

Come si evince anche dalle dichiarazioni di accompaganamento sul tema: "Il sistema bancario Usa è sano e resiliente ", afferma (o auspica) la. E nella conferenza stampa seguita alla riunione, il ...... con il Dow Jones in aumento dello 0,98%; sulla stessa linea, in rialzo l' S&P - 500 , che... Oggi laannuncerà la sua decisione sui tassi di interesse. Le attese sono per un rialzo di 25 ...l'interesse degli italiani per i prodotti di origine vegetale ma cresce, al contempo, l' ... A influenzare le loro scelte sarebbero, in primis, sostenibilità e metodo di allevamento 'grass' ...

È troppo presto per determinare l’entità di questi effetti e troppo presto per dire come dovrebbe rispondere la politica monetaria – ha spiegato – Pertanto non affermiamo più di prevedere che gli ...La Fed ha quindi deciso di rialzare i tassi. Attraverso il comunicato appena diffuso, la Federal Reserve spiega che gli indicatori hanno registrato una modesta crescita della spesa e della produzione.