Illeciti finanziamenti a Start Up, denunciate per truffa 16 persone (Di mercoledì 22 marzo 2023) Chieti - Sono 16 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Chieti per indebita percezione di finanziamenti comunitari, malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata ai danni delle Stato nell'ambito dell'attività di contrasto, svolta nell'intera provincia di Chieti, agli Illeciti in materia di spesa pubblica. La Guardia di Finanza ha eseguito attività ispettive mirate a riscontare la regolarità delle istanze per l'accesso ai finanziamenti pubblici comunitari, ma erogati dalla Regione Abruzzo, finalizzati a sostenere o promuovere la nascita di nuove imprese, le cosiddette Start up. In attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione e il Comando Regionale Abruzzo della Gdf, sono stati sottoposti a controllo i beneficiari del 'Fondo ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 22 marzo 2023) Chieti - Sono 16 ledalla Guardia di Finanza di Chieti per indebita percezione dicomunitari, malversazione di erogazioni pubbliche eaggravata ai danni delle Stato nell'ambito dell'attività di contrasto, svolta nell'intera provincia di Chieti, agliin materia di spesa pubblica. La Guardia di Finanza ha eseguito attività ispettive mirate a riscontare la regolarità delle istanze per l'accesso aipubblici comunitari, ma erogati dalla Regione Abruzzo, finalizzati a sostenere o promuovere la nascita di nuove imprese, le cosiddetteup. In attuazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra la Regione e il Comando Regionale Abruzzo della Gdf, sono stati sottoposti a controllo i beneficiari del 'Fondo ...

