Televoto Grande fratello vip percentuali twitter 21 marzo: quarto finalista e prossimo eliminato (Di martedì 21 marzo 2023) Televoto Grande fratello vip percentuali twitter 21 marzo. Ieri sera, al termine della puntata del Gf vip, Alfonso Signorini ha aperto il Televoto che sancirà il quarto finalista e il prossimo eliminato. In nomination ci sono Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Luca Onestini, Andrea Maestrelli e Milena Miconi. Televoto Grande fratello vip percentuali ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023)vip21. Ieri sera, al termine della puntata del Gf vip, Alfonso Signorini ha aperto ilche sancirà ile il. In nomination ci sono Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Luca Onestini, Andrea Maestrelli e Milena Miconi.vip... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EInfernu : Da ieri sera il grande fratello per me è finito, non mi interessa più ne il televoto ne il resto, chi me lo fa fare… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7: Giaele è la nuova finalista, Antonella eliminata dal televoto - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7: Antonella Fiordelisi eliminata al televoto attacca sua madre - divicinoimma6 : @BITCHYFit L'eliminazione più ingiusta della storia del Grande Fratello è stata quella di Giulia Salemi,dove hanno bloccato il televoto. - infoitcultura : Chi è la terza finalista del Grande Fratello Vip 7? Le percentuali del televoto -