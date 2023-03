Rabiot-Juve, ecco la data per il rinnovo: i tifosi sperano, le cifre (Di martedì 21 marzo 2023) Rabiot è’ uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa bianconera; ecco quale potrebbe essere la data decisiva per il suo futuro. Rabiot (LaPresse)La Juventus non può fare a meno di Rabiot e la gara contro l’Inter lo ha dimostrato ulteriormente; il centrocampista francese, nel match di San Siro, è stato determinante con l’assist per il gol di Kostic. Nove gol e quattro assist: è questo, fino ad ora, l’apporto offensivo di Rabiot che sta vivendo la sua miglior stagione da quando veste la maglia bianconera. Per Allegri è uno degli irrinunciabili e, infatti, è molto difficile vedere il francese fuori dall’undici titolare. L’unico problema di Rabiot è il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; da questo punto di vista, però, sembrano ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 21 marzo 2023)è’ uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa bianconera;quale potrebbe essere ladecisiva per il suo futuro.(LaPresse)Lantus non può fare a meno die la gara contro l’Inter lo ha dimostrato ulteriormente; il centrocampista francese, nel match di San Siro, è stato determinante con l’assist per il gol di Kostic. Nove gol e quattro assist: è questo, fino ad ora, l’apporto offensivo diche sta vivendo la sua miglior stagione da quando veste la maglia bianconera. Per Allegri è uno degli irrinunciabili e, infatti, è molto difficile vedere il francese fuori dall’undici titolare. L’unico problema diè il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; da questo punto di vista, però, sembrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : È ufficiale il cambio di regolamento: quando è in campo #Rabiot, tra i 22 calciatori in campo sono 3 quelli che… - pisto_gol : La #Juve passa a #SSiro con un gol di #Kostic viziato da falli di mano di #Rabiot e #Vlahovic non visti dall’arbitr… - tancredipalmeri : #InterJuventus 0-1 HT Partita a basso ritmo imposto da Juventus a trazione posteriore, aspetta dietro e si distend… - 1987_Lorenza : RT @ilciccio67: #Rabiot alla Juve ha avuto tre allenatori. Con due ha fatto cagare. Ma Allegri non migliora i giocatori. - DancingCuadrado : @ParticipioPart Perché tutti facevano le cose che fa la Juve e per questo stanno zitto e a noi non ci allisceranno… -