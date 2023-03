Cosa sapere sul grande asteroide 2023 DZ2 che sarà visibile dalla Terra il 25 marzo e perché il rischio di impatto è quasi nullo

(Di martedì 21 marzo 2023) È undi circa 60 metri ed è destinato a passarci molto vicino già nei prossimi giorni. Il suo nome èDZ2 e sebbene non porti con sé rischi per lain questa sua prossima visita, non altrettanto sembrava per il 2026, quando una – seppur assai limitata – possibilità sembrava esserci di uncon il nostro pianeta. Fortunatamente pericolo scampato: un aggiornamento di analisi da parte della Nasa ha portato a ridurre praticamente a zero i rischi di un evento catastrofico. Allo stato per la precisione, il Sentry: Earth Impact Monitoring del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory della Nasa, riporta i seguenti dati per undiconDZ2 per il 272026, la data in relazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaMorra63 : Fra qualche giorno saranno 4 anni di reclusione a #Belmarsh. Per cosa? Per aver detto la verità, per averla fatta… - Radio3scienza : - Scrivi un testo di 5 righe per presentare una puntata radiofonica su #GPT4 e le questioni etiche sull'utilizzo di… - CarloCalenda : Ed è la dimostrazione che esiste un doppio registro e una doppia morale, vorrei sapere cosa sarebbe accaduto se inv… - coccinellabruh : la ferita e sapere che Ar1et3 si é messa proprio con la tipa di cui era gelosa (a prescindere da qualsiasi cosa) è… - fattoquotidiano : Cosa sapere sul grande asteroide 2023 DZ2 che sarà visibile dalla Terra il 25 marzo e perché il rischio di impatto… -

In attesa dici aspetta nella seconda stagione di The Last of Us , nella prima parte dello show l'interprete di Tess, Anna Torv , è stata protagonista di una scena che ha lasciato ...Per loro è unamolto delicata '. Questo articolo è comparso originariamente su Wired US. Le ... l'economia e l'agricoltura Tra 25 e 26 marzo scatta l'ora legale: le cose daUn anno di ...Quando però Wax era tornato in casetta e Aaron gli aveva chiestoavesse detto Arisa , il cantante aveva risposto in modo molto vago, tanto che Aaron aveva cercato di insistere perse ...

Credit Suisse, azioni, bond e garanzie: cosa sapere sulla crisi e sul salvataggio Corriere della Sera

È un asteroide di circa 60 metri ed è destinato a passarci molto vicino già nei prossimi giorni. Il suo nome è 2023 DZ2 e sebbene non porti con sé rischi per la Terra in questa sua prossima visita, ...Decine d'anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un po' le cose e di ritrovare intimità con il marito. Stanca della routine e con tanta voglia di riaccendere la passione, ...