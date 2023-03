Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 10:10 (Di lunedì 20 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno un’apertura da lui ci accoglie con favore la disponibilità della TIM ad aiutare risolvere la crisi in Ucraina così il presidente russo Vladimir Putin e si appresta oggi ad accogliere fisici imping il presidente cinese Sarà in visita dal 20 al 22 Marzo la luce riceputi nel quotidiano del Popolo il Gratta la Cina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina per avere comprese vetro scena e le vere ragioni la vetrina del presidente cinese una pietra miliare della natura speciale delle relazioni tra i nostri due paesi dice Putin e le relazioni tra Russia e Cina sono oggi la pietra angolare della stabilità globale è un modello di Cooperazione armoniosa conclude la cronaca travolti da una valanga durante una discesa in fuoripista ieri in Valle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno un’apertura da lui ci accoglie con favore la disponibilità della TIM ad aiutare risolvere la crisi in Ucraina così il presidente russo Vladimir Putin e si appresta oggi ad accogliere fisici imping il presidente cinese Sarà in visita dal 20 al 22 Marzo la luce riceputi nel quotidiano del Popolo il Gratta la Cina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina per avere comprese vetro scena e le vere ragioni la vetrina del presidente cinese una pietra miliare della natura speciale delle relazioni tra i nostri due paesi dice Putin e le relazioni tra Russia e Cina sono oggi la pietra angolare della stabilità globale è un modello di Cooperazione armoniosa conclude la cronaca travolti da una valanga durante una discesa in fuoripista ieri in Valle ...

