Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Risse #Lazio-#Roma, domani la decisione del #giudicesportivo: cosa può succedere: Parecchio lavoro sulla scrivania… - LALAZIOMIA : Risse Lazio-Roma, domani la decisione del giudice sportivo: cosa può succedere - romaforever_it : Tifosi inferociti: 'Non fate giocare derby a Ibanez', 'Basta risse', 'Gli arbitri ce la vogliono...'… - napolista : #LazioRoma, Mancini nudo urla a Romagnoli «pezzo di merda». Spinte e urla di Luis Alberto contro Foti La cronaca d… - Markusdom1 : @GassmanGassmann A me del ? frega niente.. squadre con tifosi squadristi? Alla prima zuffa partite a porte chiuse p… -

ROMA - C'è un bel po' di lavoro che attende il giudice Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda il "plico" derby della Capitale. Oltre all'extra di cui sarebbe stato bello fare a meno (dai cori ...Non c'è paragone con quello che sta facendo il Napoli che ha 19 punti in più sulla. Derby di Roma Non si riesce a concepire una partita in maniera cavalleresca, serena, ci sono sempre, ...... il primo che viene in mente è Marcos Antonio, che non è riuscito a prendere le redini della, ...con espulsi a Roma, Sergej Milinkovi - Savi che esulta come dopo un gol per aver fatto ...

Far West Derby: cosa è successo negli spogliatoi dell'Olimpico RomaToday

Tra i premiati anche il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri. Gli altri riconoscimenti in ambito calcistico andranno al campione del mondo Giovanni Galli, al capitano del Palermo, Matteo Brunori. In ...ROMA - C'è un bel po' di lavoro che attende il giudice Gerardo Mastrandrea per quanto riguarda il "plico" derby della Capitale. Oltre all'extra di cui sarebbe stato bello fare a meno (dai cori ...