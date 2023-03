Addio a Sofia Sacchitelli | la premier Meloni | «Grazie per il tuo esempio e coraggio»

(Di lunedì 20 marzo 2023) La presidente del Consiglio Giorgiaha voluto ricordare, la studentessa di medicina diventata simbolo della sensibilizzazione alle malattie e tumori rari, scomparsa oggi 20 marzo all’età di 23 anni. Lo ha fatto con un post sulla sua pagina Facebook in cui riprende il messaggio della stessa giovane: «Ho poco tempo, ma voglio essere utile agli altri», si legge sul social media. «Ci ha lasciati, studentessa 23enne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta alle malattie rareal suo prezioso impegno in prima persona. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto, da parte dell’università di Genova, la medaglia d’oro al merito. Un pensiero sentito a tutti i suoi cari». Poi il ringraziamento: «L’Italia ti ringrazia per il tuo ...

Buon viaggio". La giovane, che frequentava il quinto anno di Medicina, aveva fondato un'associazione,nel cuore , per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica nello studio ...Genova - 'Per sempre nei nostri cuori, ciao'. Questa la scritta apparsa questa sera sulla facciata del palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari a Genova, per ricordareSacchitelli, scomparsa prematuramente a causa di un tumore raro al cuore. La giovane, 23 anni, studentessa di medicina al quinto anno, ha fondato l'associazione 'nel cuore' con l'obiettivo ...Sacchitelli è morta, ecco chi era La studentessa di medicinaSacchitelli è morta a Genova la notte scorsa. La ragazza era diventata tristemente famosa perchè colpita da angiosarcoma, un tumore al cuore . Alla notizia, la giovane aveva deciso di dedicare i ...

Addio a Sofia Sacchitelli. La 23enne genovese era affetta da un raro tumore al cuore e negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca ...Addio Sofia - ha scritto in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Tutta Genova e la Liguria oggi pregano per te e si stringono alla tua famiglia, ai tuoi amici, a chi ti vuole ...