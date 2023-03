Ginnastica artistica, Coppa del Mondo Baku 2023: Villa oro alla trave, Belardelli argento al corpo libero (Di domenica 12 marzo 2023) Giorgia Villa si conferma protagonista nelle finali della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica artistica, di scena a Baku (Azerbaigian). Dopo la medaglia d’argento alle parallele asimmetriche, l’azzurra delle Fiamme Oro ha conquistato una splendida medaglia d’oro alla trave. Il suo punteggio di 13.966 le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio, precedendo di un decimo la francese Boyer. Terza l’ucraina Lashchevska, mentre Viola Pierazzini deve accontentarsi della quinta posizione, maturata grazie al personale di 12.633. Di medaglie per l’Italia nella mattinata di domenica 12 marzo ce ne sono state però due. L’altra l’ha portata Arianna Belardelli, che al corpo ... Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Giorgiasi conferma protagonista nelle finali delladeldi, di scena a(Azerbaigian). Dopo la medaglia d’alle parallele asimmetriche, l’azzurra delle Fiamme Oro ha conquistato una splendida medaglia d’oro. Il suo punteggio di 13.966 le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio, precedendo di un decimo la francese Boyer. Terza l’ucraina Lashchevska, mentre Viola Pierazzini deve accontentarsi della quinta posizione, maturata grazie al personale di 12.633. Di medaglie per l’Italia nella mattinata di domenica 12 marzo ce ne sono state però due. L’altra l’ha portata Arianna, che al...

