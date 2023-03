L'appello del migliore amico di Costanzo per De Filippi: "Maria avrà bisogno di tanto amore, stiamole vicini" (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgio Assuma, grande amico di Maurizio Costanzo, ha rilasciato un'intervista in cui si è detto particolarmente preoccupato per Maria De Filippi. L'avvocato, tra i più noti in Italia, è stato amico di Costanzo per oltre... Leggi su today (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgio Assuma, grandedi Maurizio, ha rilasciato un'intervista in cui si è detto particolarmente preoccupato perDe. L'avvocato, tra i più noti in Italia, è statodiper oltre...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Oggi Consiglio di Lega: i presidenti potrebbero chiedere la risoluzione del suo contratto (servono 14 voti). Per mi… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - ZZiliani : Nella storia del calcio non è mai successo che una società che 'altera da anni la regolarità dei campionati' (parol… - MarinaM69041889 : RT @MilkoSichinolfi: Potete fare tutti i Consigli dei Ministri di facciata che volete per fingere solidarietà, ma la vergogna di un governo… - GiovannaPisaca1 : RT @Lacritica: Un appello agli editori (per la saggistica): ristampate i vostri titoli migliori del passato. Rendeteceli acquistabili in e… -