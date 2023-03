Sky Sport F1, arriva per tutto il weekend la nuova App interattiva per Sky Glass e Sky Q (Di sabato 4 marzo 2023) Interattività sempre più coinvolgete per gli abbonati Sky e una grande novità arriva con il via della stagione di F1 sin dal venerdì di libere: si tratta della App disponibile sia per Sky Glass che per Sky Q e attraverso la quale sarà possibile avere highlights, classifiche, tempi, team radio e onboard durante le fasi salienti dell'evento. Non serve alcuna registrazione, create la vostra F1! Ecco come funziona.LA nuova APP CON SKY Glass E SKY QL'inizio della stagione di Formula 1 porta agli abbonati Sky un'altra grande novità. Si tratta della App disponibile su Sky... Leggi su digital-news (Di sabato 4 marzo 2023) Interattività sempre più coinvolgete per gli abbonati Sky e una grande novitàcon il via della stagione di F1 sin dal venerdì di libere: si tratta della App disponibile sia per Skyche per Sky Q e attraverso la quale sarà possibile avere highlights, classifiche, tempi, team radio e onboard durante le fasi salienti dell'evento. Non serve alcuna registrazione, create la vostra F1! Ecco come funziona.LAAPP CON SKYE SKY QL'inizio della stagione di Formula 1 porta agli abbonati Sky un'altra grande novità. Si tratta della App disponibile su Sky...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportF1 : ? ? ???????????? ??????, ?????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ???? ??:????.??????. ??' ?????????? ???? ??????????????? RISULTATI ?… - SkySportF1 : ?? Un viaggio nella passione Rossa del nostro Paese con i dati di YouTrend - SkySportF1 : ??:????.??????, ??` ?????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????????????????????? ?????? ????! Le ultime ? - RadioTadino : RT @SkyTG24: Roma, squalifica sospesa per Mourinho: va in panchina con la Juventus - iachinismo : Ma ragazziz sul sito di sky sport ci sono le qualifiche in chiaro -