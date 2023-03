“Veniamo noi a prendervi”: ora Piantedosi “invita” all’immigrazione clandestina (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Ora il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “invita” i clandestini – o per meglio dire, potenziali tali – in Italia. Il titolare del dicastero, dopo la tragedia di Cutro e le penose accuse delle Ong al governo, è entrato evidentemente nel proverbiale “pallone”, gestendo la situazione nel peggiore dei modi possibili. Vediamo perché. Piantedosi, la retromarcia umiliante sui clandestini: “Veniamo noi a prendervi” Cominciamo col dire che il ministro ha ragione almeno su una questione. Nella fattispecie, quando sottolinea come il naufragio non c’entri assolutamente nulla con le nuove regole “imposte” (con tutte le virgolette del caso) alle Ong e quindi a chi – di fatto – incoraggia e attrae tutti gli altri sbarchi sulle nostre coste, pur non gestendone la maggioranza (come dimostrano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar – Ora il ministro dell’Interno Matteo” i clandestini – o per meglio dire, potenziali tali – in Italia. Il titolare del dicastero, dopo la tragedia di Cutro e le penose accuse delle Ong al governo, è entrato evidentemente nel proverbiale “pallone”, gestendo la situazione nel peggiore dei modi possibili. Vediamo perché., la retromarcia umiliante sui clandestini: “noi a” Cominciamo col dire che il ministro ha ragione almeno su una questione. Nella fattispecie, quando sottolinea come il naufragio non c’entri assolutamente nulla con le nuove regole “imposte” (con tutte le virgolette del caso) alle Ong e quindi a chi – di fatto – incoraggia e attrae tutti gli altri sbarchi sulle nostre coste, pur non gestendone la maggioranza (come dimostrano ...

