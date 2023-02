Siccità, l’allarme dei consorzi di bacino (Anbi): “Per 3,5 milioni di italiani l’acqua non può essere data per scontata” (Di giovedì 23 febbraio 2023) È solo febbraio, ma la Siccità è già da allarme rosso con possibili pesanti conseguenze sulla vita di giorno. “Dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l’acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata” fa sapere in un comunicato Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale dei consorzi di bacino (Anbi), citando dati del Cnr. Secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una Siccità severa od estrema. “L’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche – si legge ancora nella nota – settimanalmente registra il peggiorare di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) È solo febbraio, ma laè già da allarme rosso con possibili pesanti conseguenze sulla vita di giorno. “Dati alla mano, è lecito ritenere che, per almeno tree mezzo didal rubinetto non può piùper” fa sapere in un comunicato Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione nazionale deidi), citando dati del Cnr. Secondo il Consiglio nazionale delle ricerche, una percentuale fra il 6% ed il 15% della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad unasevera od estrema. “L’Osservatoriosulle risorse idriche – si legge ancora nella nota – settimanalmente registra il peggiorare di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme… - Tg3web : Arriva da Legambiente l'ennesimo allarme sulla siccità in Italia. Sulle Alpi c'è il 53 percento di neve in meno ris… - torinoggi : Allarme siccità, Romano (Smat): 'Per ora nessuna limitazione, ma la risposta l'avremo la prossima estate' - giove_luna : RT @pin_klo: Siccità, l’allarme: «Per oltre tre milioni di italiani l’acqua dal rubinetto non sarà più scontata» - EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Ansa: 'Per almeno tre milioni e mezzo di italiani, l'acqua dal rubinetto non può più essere data per scontata'. L'allarme sulla… -