Ucraina | i cronisti Bosco e Sceresini bloccati a Kiev Ordine dei giornalisti | “La Farnesina si attivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le autorità dihanno privato degli accrediti stampa i dueAlfredoe Andrea, indall’anno scorso per documentare il conflitto. Il provvedimento, come hanno spiegato in una lettera, impedisce loro di muoversi liberamente nel Paese “specie nelle zone vicino al fronte, e il rischio concreto di essere arrestati al primo posto di blocco”. In un primo momento le autorità avevano comunicato che sarebbero stati interrogati dallo Sbu, il servizio di sicurezza ucraino, a Kramatorsk. Poi, a. Ma da allora non hanno ricevuto nessuna comunicazione e sono tuttora. Al momento non si conoscono le motivazioni ufficiali della notifica delle autorità, mahanno spiegato “che le voci ...