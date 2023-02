Terremoto in Siria | gli aiuti italiani atterrano a Beirut

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dopo ildello scorso 6 febbraio in Turchia e, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale continua ad inviareumanitari nelle aree devastate dal sisma. Due C-130 dell'Aeronautica Militare sono decollati oggi dall'aeroporto di Pisa con un nuovo carico di uomini e mezzi per atterrare a. A bordo 4 autoambulanze, 14 medici oltre a farmaci e materiali sanitari offerti dal gruppo San Donato della regione Piemonte, che saranno destinati alla Mezzaluna Rossana per l'assistenza alle popolazioni colpite dal sisma. Alle operazioni di carico ha assistito il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Ettore Sequi, su incarico del vicepresidente del consiglio Tajani.

- Ad Antiochia ritrovati i corpi della famiglia italo - siriana. Si continua a scavare fra le macerie degli edifici crollati alla ricerca dei sopravvisuti... 'Le immagini provenienti dalla Turchia e dallasono strazianti. La violenta scossa didei giorni scorsi ha seminato sangue, dolore, morte. Il numero dei morti è altissimo, oltre ...

Terremoto Turchia e Siria, salvato neonato di 2 mesi dopo 128 ore. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria: Onu, bilancio dei morti potrebbe raddoppiare Agenzia ANSA

Terremoto Turchia-Siria, Onu: "Il bilancio potrebbe raddoppiare" TGCOM

Terremoto Turchia e Siria, superate le 25mila vittime: ritrovati i corpi della famiglia italiana di Antiochia Il Fatto Quotidiano

Terremoto in Turchia e Siria, anche una famiglia di italiani tra le vittime: trovati i cadaveri. Salvi due bi… La Stampa

Dopo il terremoto dello scorso 6 febbraio in Turchia e Siria, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale continua ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...