Sinner-Fucsovics oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Montpellier 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Jannikaffronterà Martonnel primo turno del torneo ATP 250 di(cemento indoor). L’altoatesino, testa di serie numero due della manifestazione, ha beneficiato di un bye all’esordio. L’ungherese, invece, è reduce dalla faticosa vittoria sul qualificato francese Geoffrey Blancaneaux, sconfitto solamente al terzo e decisivo set. I precedenti tra l’azzurro ed il magiaro sono in perfetta parità (2-2).si è aggiudicato l’ultimo. I due, infatti, si sono incontrati da pochissimo. Era il terzo turno degli Australian Open.vinse i primi due parziali salvo poi terminare la benzina e perdere rovinosamente i successivi tre. Jannik dovrà stare particolarmente in guardia contro un giocatore che in passato ha dimostrato in più occasioni di poter ...