Torna il sole ma le temperature minime restano sotto lo zero

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dalla neve di lunedì sera al cielo sereno di martedì. e le massime non superano i 5 gradi. Ecco le previsioni del tempo a cura di Francesco Sudati del Centro Meteorologico Lombardo. Martedì 7 febbraio 2023 Tempo Previsto: Rapida cessazione dei fenomeni nel corso della notte e schiarite fin dalla prima mattina su tutti i settori, fino a cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione entro il primo pomeriggio e per il resto della giornata.: in pianurain calo tra -3/0 °C, massime senza variazioni di rilievo tra +5/+7 °C.termico nelle ore centrali intorno a 500/700 m.Venti: in pianura deboli, orientali al mattino e di direzione variabile nel pomeriggio. In quota orientali, moderati al mattino, deboli dal pomeriggio. Mercoledì 8 febbraio 2023 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su ...