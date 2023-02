Terremoto Turchia | esplosione in gasdotto nel sud del Paese | sospesi flussi

Il video terribile del crollo di un palazzo a Sanliurfa, inal confine con la Siria, ripreso da alcuni residenti e postato sui social subito dopo il che ha messo in ginocchio i due Paesi. .Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso su Twitter le sue condoglianze alle vittime delcha ha colpito nella notta il sud dellaed ha offerto assistenza. "Siamo al fianco del popolo turco in questo momento difficile. Siamo pronti a fornire l'assistenza necessaria per ...

Turchia, terremoto magnitudo 7.9 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime. LIVE Sky Tg24

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 830 morti e migliaia di feriti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Il palazzo sbriciolato di Adana, in Turchia: le immagini catturate dal drone dopo il terremoto Corriere TV

Fortissimi terremoti in Turchia e Siria, oltre 830 morti: allerta tsunami sul Sud Italia rientrata - Aggiornamento del 06 Febbraio delle ore 10:58 - Aggiornamento del 06 Febbraio delle ore 10:58 RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria, le ultime notizie: più di 800 morti la Repubblica

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, esprime la sua solidarietà e vicinanza alla popolazione della zona sud della Turchia colpita da un terribile terremoto. “Nell’es ...E' ripresa regolarmente la circolazione ferroviaria in Sicilia, Calabria e Puglia dove era stata sospesa a scopo cautelativo, dalle 6.30, a seguito dell’allerta del dipartimento della Protezione ...