Bundesliga - 31esima giornata | poker Lipsia al Dotmun - si salva all' ultimo il Leverkusen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 - Di fatto non può mai perdere questo Bayernche, messo spalle al muro dallo Stoccarda, reagisce nel secondo tempo e al 96' trova il gol del pareggio con Robert Andrich che tiene viva la striscia di risultati utili consecutivi di Xabi Alonso. Il risultato più importante della trentunesimadiperò è il netto successo del Red Bullcontro il Borussia Dortmund per 4-1, nel match che valeva una buona fetta di Champions League. Sugli altri campi, il Bayern batte l'Eintrach, ma il Friburgo non ne approfritta perdendo in casa contro il Wolfsburg che ora è a millimetri dalla salvezza. Pareggio nello scontro tra Mainz e Colonia, un punto sicuramente più utile ai padroni di casa che, però, restano dietro al Bochum. Ripercorriamo tutte le sfide del fine settimana e ...