Ubriaco al volante con un manganello in auto | denunciato 28enne di Bergamo

(Di lunedì 29 aprile 2024) Casalbuttano (Cremona). I carabinieri della Stazione di Casalbuttano hannoper guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di oggetti atti ad offendere un uomo di 28 anni, residente in provincia die pregiudicato. Come riportato da Cremona Sera, la notte del 28 aprile poco dopo le 2, una pattuglia impegnata nel servizio di controllo del territorio si trovava nel centro abitato di Casalbuttano quando, sulla via, ha notato un’con il solo conducente a bordo che si muoveva in direzione di Cremona e zigzagava. I militari hanno inseguito l’, intimando l’alt ma l’uomo ha proseguito la marcia per alcuni chilometri, fino confine del comune di Castelverde dove è stato fermato. Quando i militari si sono avvicinati all’per identificarlo, l’uomo aveva in mano ...