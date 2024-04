Chelsea - addio ufficiale di Thiago Silva | Spero di tornare in futuro

(Di lunedì 29 aprile 2024), ex difensore di Milan e PSG, ha annunciato ufficialmente il suoal, club in cui militava dal 2020: le sue parole

Thiago Silva lascia il chelsea dopo quattro stagioni: "Tutto ha una fine, magari non per sempre" - PREMIER LEAGUE - L'ex Milan e PSG, diventato bandiera e capitano anche del club londinese, troverà nuova sistemazione dopo la scadenza del suo contratto con i B ...

Continua a leggere>>

Thiago Silva, l'addio al chelsea è : "Qui in famiglia, in futuro..." | OneFootball - Thiago Silva dice addio al chelsea. Il forte difensore brasiliano, arrivato a Londra nel 2020, ha scritto pagine indelebili della storia di questo club, portandolo fino alla conquista della Champions ...

Continua a leggere>>

chelsea, Thiago Silva saluta: “Tutto ha una fine. Spero di tornare in futuro” - Thiago Silva ha ufficializzato il suo addio al chelsea a fine stagione. Dopo quattro stagioni vissute fra trionfi e cadute rovinose, come l’ultima stagione, il difensore brasiliano ha deciso di non ri ...

Continua a leggere>>