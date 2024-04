Jensare Ajdari - la 15enne scomparsa da Padova telefona alla madre | Sto bene Ma le ricerche proseguono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Non si avevano più tracce di lei dal 24 aprile scorso. Ora, a distanza di cinque giorni,, 15 anni, di origine macedone, ha contattato laper rassicurarla: “Sto”. La ragazza si è allontanata da Camposampiero, in provincia di, e nel pomeriggio del 28 aprile era stato ritrovato il suo zainetto.era uscita per andare a scuola serale che frequentava. Quando alle 20.30 (circa) i genitori sono andati a prenderla, i compagni hanno fatto sapere che lanon era andata a lezione. In tarda serata, la famiglia ha subito denunciato lae, il giorno seguente, dal cellulare diera stato inviato un messaggio a sua: “Non preoccuparti, sono viva”. La donna, però, ha ...