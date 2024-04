Inter - tutte le polemiche dalla festa scudetto | dallo striscione di Dumfries alla mucca nerazzurra

(Di lunedì 29 aprile 2024) Come era prevedibilefine sono arrivate le. Milano è stata inondatache ha visto 350mila tifosi nerazzurri scortare i pullman scoperti con staff e giocatori da San Siro fino a piazza Duomo. E, nel corso di una parata indimenticabile, non sono mancati gli sfottò e i cori: bersagli preferiti, gli acerrimi rivali del Milan. Striscioni incriminati Lautaro e il coro anti-Milan LaStriscioni incriminati L’impressione è che alcuni giocatori dell’fossero in cerca di una “rivincita” dopo la parata dei rossoneri nel maggio 2021. Loappena vinto proprio a discapito dei nerazzurri aveva portato alcuni giocatori del Milan a festeggiamenti estremi, finendo pure per ...

"Finché saranno questi i termini di una festa unificante come quella del 25 aprile , si indebolirà un momento fondante per la nostra storia repubblicana più che rafforzarla". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell'evento di presentazione Generali Actgreen, ... Continua a leggere>>

Non sono mancati anche gli sfottò ai milanisti durante la sfilata Scudetto dell’Inter . Oltre ai classici cori della curva, infatti, sono comparsi alcuni striscioni sollevati dai giocatori nerazzurri: in particolare, Dumfries ha mostrato uno striscione che lo ritraeva tenere al guinzaglio il ... Continua a leggere>>

Aveva Nega to di celebrare la festa ed il rito del Ramadan , adesso il sindaco ne paga le conseguenze : non sono mancate le polemiche Una decisione, quella del primo cittadino, che ha scatenato delle inevitabili polemiche . Una vicenda che non è affatto passata inosservata. Tanto è vero che in quel di ... Continua a leggere>>

Mucca imbrattata alla festa Scudetto Inter, l'Oipa denuncia: 'Vergogna a Milano' - La festa per la conquista del 20esimo Scudetto dell`Inter ha colorato e paralizzato Milano domenica 29 aprile, ma ha anche dato adito a diverse polemiche. Non solo.

Continua a leggere>>

FOTO - Dumfries nei guai per lo stendardo contro Theo: la Procura indaga - Non si placano le polemiche dopo quanto accaduto nel corso della festa scudetto dell'Inter. Durante i festeggiamenti (avvenuti per le strade di Milano dopo la gara contro il Torino), infatti, Denzel ...

Continua a leggere>>

"Più gente in strada per il Pisa": la battuta di Moscardelli scatena la bufera. E Bastoni risponde - "Si sbagliava". Quasi dal nulla, nel vortice delle dichiarazioni e dei cori del giorno della grande festa scudetto dell'Inter, Alessandro Bastoni finisce per citare Davide Moscardelli. Per essere più ...

Continua a leggere>>