Torna - è ufficiale Colpo di scena all’Isola dei Famosi | attesa per la reazione dei naufraghi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) A poche ore dalla nuova puntata in diretta dell’Isola deiè stato annunciato un ritorno di un naufrago. Un vero e propriodi, visto che le indicazioni dei giorni scorsi facevano ipotizzare tutt’altro. Ma le cose sarebbero andate diversamente e Vladimir Luxuria parlerà inevitabilmente di lui. Scopriremo anche le prime reazioni del pubblico e degli altri concorrenti. Infatti,deinon si stava più immaginando questo ritorno del naufrago. Sembrava ormai estromesso quasi definitivamente dall’Honduras e pronto a farsi rivedere in Italia. Ma non sarà così, anche se comunque durante l’appuntamento televisivo ci si soffermerà anche su altri temi dato che sono successe parecchie cose in questi giorni. Leggi anche: “È cambiato tutto”. Isola dei, ...