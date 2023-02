Anche i Casamonica e gli Spada prendevano il reddito di cittadinanza Così per mesi esponenti dei clan hanno incassato truffando l’Inps

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un sistema ben organizzato al fine di frodare l’Inps per quasi mezzo milione di euro e incassare ogni mese il massimo previsto daldi. Una truffa che perha fatto ricevere una media di 700 euro a testa a un gruppo di 61 persone, tra cuiuomini e donne della famigliae dei. Tuttidella gerarchia criminale deiche arrotondavanoil guadagno delle attività illecite, con il sostegno economico dello stato. Il meccanismo consisteva nell’aggirare la normativa sulcon false dichiarazioni dei redditi o di omettere comunicazioni agli enti preposti, per un totale di 500 persone denunciate a piede libero dai carabinieri del nucleo Nucleo Operativo della ...

... almeno una decina sono quelli vicini ai clan Spada e. E questa scoperta sta spingendo ... Nella lista dei 61 denunciati25 persone che non avevano dichiarato di essere agli arresti ...Una truffa da quasi mezzo milione di euro: 61 persone hanno percepito illegalmente il reddito di cittadinanza per anni. E tra loro ci sonouomini e donne della famiglia Spada e dei. Avevano creato un vero e proprio sistema per frodare l'Inps e incassare ogni mese il massimo previsto:700 euro a persona. Abbonati ...

Avevano motociclette e auto di lusso, appartamenti, terreni. Nonostante tutte queste proprietà, avevano fatto domanda per avere il reddito di cittadinanza. E, alla fine, ...Recuperati dai carabinieri 430 mila euro. I beneficiari del Reddito avevano condanne, erano in carcere o ai domiciliari ...