(Di sabato 4 febbraio 2023) Josédopo Roma-Empoli terminata sul punteggio di 2-0 per la sua squadra, intervistato su DAZN parla del futuro di Chris. Il difensore inglese è in scadenza con i giallorossi e interessa all’Inter in vista della prossima stagione POCHE SPERANZE –dopo la vittoria in casa contro l’Empoli, su DAZN risponde a una domanda legata al futuro del difensore inglese. Il portoghese rimanda tutto alla società: «Zaniolo e? Non. Una questione da discutere con la società. Potevo andare via a dicembre e sono rimasto qui. Sembra che siamo in difficoltà ogni volta, però invece siamo in alto insieme a tutte le squadre fortissime». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

- calciomercato.itMattatore di serata è Tammy Abraham e di lui ha parlatoai ... Non posso fare niente perSmalling. Penso ogni giorno... potevo andare via a dicembre e sono ...Commenta per primo L'allenatore della Roma, Joséha dichiarato dopo la vittoria nell'anticipo di campionato contro l'Empoli: 'Abraham Mi ... Non posso fare niente perSmalling a ...

Mourinho: "Ottima vittoria, sono 3 punti contro una squadra difficile" AS Roma

Mourinho: "Per convincere Smalling non posso fare niente. A dicembre potevo andare via, poi sono rimasto" Fcinternews.it

Roma-Empoli, Mou: "Potevo andare via ma sono qua. Zaniolo deve chiarire con club" Sky Sport

Mourinho: «Convincere Smalling a restare Non posso fare nulla» Inter-News.it

Mourinho: "Smalling Non posso fare nulla per convincerlo. Zaniolo ... L'Interista

"Come convincere Smalling a restare Non posso fare niente. Io potevo andare via a dicembre, ma sono rimasto qui. Questa è la mia vita".Il tecnico dopo la vittoria: "Se avessi giocato con questi 11 contro la Cremonese saremmo in semifinale ma oggi non avremmo vinto..." ...