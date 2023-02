Dear Edward | la recensione | l’elaborazione del lutto attraverso gli occhi di un bambino

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Cosa succede se sei l'unico sopravvissuto ad un incidente aereo? Prova a spiegarcelo, la nuova serie originale Apple Tv+ dal 3 febbraio sulla piattaforma con appuntamento settimanale, dal papà di Parenthood e Friday Night Lights Jason Katims con Connie Britton, Taylor Schilling e la new entry Colin O'Brien. Non possiamo non avere in mente serie come Friday Night Lights e Parenthood mentre scriviamo ladi, l'ultima creatura seriale di Jason Katims, questa volta per Apple Tv+, disponibile dal 3 febbraio con appuntamento settimanale. In un certo qual modo un erede ideale per This Is Us, un dramma "puro" che racconta l'elaborazione delda parte di un gruppo di personeglidel...